Gruppo Cap: al via sesta edizione progetto ‘Valori in Campo’

Milano, 1 ott. (Adnkronos) – Un investimento complessivo di 160mila euro, 9 progetti, presentati da altrettante società sportive dell’hinterland milanese, dedicati ai 3 macro-temi della Sostenibilità, Inclusione, Diversità e Pari opportunità. Questi i numeri di ‘Valori in Campo’, il progetto biennale di Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, che ha l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento per promuovere sostenibilità, inclusione e coesione sociale.

Giunta alla sua sesta edizione, l’iniziativa è stata presentata oggi presso nella sede della società alla presenza di Yuri Santagostino, presidente di Gruppo Cap e Roberto Maviglia, consigliere delegato all’Edilizia scolastica, impiantistica sportiva e gestione Idroscalo di Città metropolitana di Milano. Inoltre, è stato proiettato un videomessaggio di Marco Riva, presidente del Coni Lombardia.

“Le attività sportive -ha detto il presidente di Gruppo Cap, Santagostino- hanno un impatto significativo sull’ambiente. E’ quindi fondamentale rendere ecologicamente sostenibili le manifestazioni sportive, promuovendo l’adozione di comportanti virtuosi, come il consumo consapevole dell’acqua e la riduzione di plastica e imballaggi”. Inoltre, “lo sport resta un importante veicolo per l’inclusione sociale e la valorizzazione delle diversità. Ancora oggi, dopo più di 10 anni di storia e sei edizioni, ‘Valori in Campo’ si conferma uno dei nostri progetti più significativi, che ci permette di contribuire alla formazione dei più giovani affinché diventino i cittadini responsabili del domani, capaci di rispondere alle sfide imprescindibili del nostro tempo, sia a livello sociale che ambientale”. Attraverso ‘Valori in Campo”, ha sottolineato, “ci poniamo l’obiettivo di supportare le associazioni e gli atleti nel raggiungimento di risultati sportivi di alto livello, così come nella diffusione dei valori di Gruppo Cap”.

L’iniziativa di Gruppo Cap nasce per coinvolgere in modo attivo le nuove generazioni di atleti e ha una missione molto chiara: promuovere comportamenti virtuosi tra i giovani e favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport. Per i prossimi due anni (2024-2026), le 9 società sportive – dal rugby alla pallavolo passando per il basket – che operano sul territorio e che si sono aggiudicate il nuovo bando, potranno contare sull’investimento complessivo di 160mila euro messo a disposizione da Gruppo Cap e che verrà suddiviso tra i progetti vincitori.

Questa sesta edizione ha visto l’introduzione di 3 nuove categorie, attorno alle quali vertono i progetti vincitori delle società sportive: Sostenibilità, con focus sulle iniziative volte alla tutela dell’ambiente, alla riduzione dell’impatto generato dell’attività sportiva e che contribuiscono alla creazione di uno spazio sportivo più rispettoso di ciò che ci circonda; Inclusione, dedicata ai progetti sportivi che mirano ad abbattere barriere di qualsiasi genere e a creare un ambiente accogliente per tutti i partecipanti; Diversità e Pari Opportunità, con focus sull’empowerment femminile e sull’eliminazione degli stereotipi di genere.