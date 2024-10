Ddl lavoro: Silvestri, ‘100 euro per chi non ce la fa e lo sbandierano pure in tv’

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Non sono d’accordo con i colleghi del Movimento 5 Stelle sul fatto che il governo non sta facendo nulla per le tante persone con difficoltà salariali. Sapete quanto questa maggioranza sta investendo per aiutare chi non ce la fa? 100 euro”. Così il capogruppo M5S, Francesco Silvestri, ironizzando nell’aula della Camera.

“E hanno pure il coraggio di sbandierarlo nelle tv. Tra l’altro la copertura complessiva prevista è di 100 milioni di euro, che sarebbe un decimo di quanto previsto per il concordato preventivo”. E conclude: “Da italiano sono molto dispiaciuto per questi provvedimenti, ma da membro dell’opposizione vi dico: continuate così”.