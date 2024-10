La miglior risposta, l’unico balsamo possibile per curare le ferite lasciate dalla sconfitta di Monopoli. Serviva una vittoria e il Benevento se l’è presa con una straordinaria prova di forza attraverso cui ha annichilito anche la Juventus Next Gen, dopo aver fatto altrettanto con Foggia e Potenza al ‘Vigorito’. Continua il percorso netto casalingo dei giallorossi che battono 4-1 i bianconeri e si riprendono il primo posto, anche se non solitario, visto che ad accompagnare la Strega a quota 15 punti c’è anche il sorprendente Picerno, unica squadra ancora imbattuta.

