Stavolta per tenere a freno la soddisfazione fa più fatica del solito, perché la prestazione del suo Benevento è stata da applausi. Gaetano Auteri, per una volta, si lascia andare agli elogi e non potrebbe essere diversamente visto il modo in cui la sua squadra ha saputo rimettere in piedi una partita che si era fatta complicata, finendo poi per vincerla con un risultato largo.

