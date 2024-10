Al via ‘L’impresa è digitale’, serie di podcast su innovazione, data economy e futuro

Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Data economy, blockchain, intelligenza artificiale, big data e Industria 5.0: cosa sarebbe il nostro futuro senza la digitalizzazione? In un’era fatta di tecnologia, innovazione e nuovi linguaggi, in cui ogni giorno miliardi di dati sono scambiati per generare valore, per un’impresa la trasformazione digitale non è solo un’opportunità ma una vera e propria necessità per restare competitivi. Questi i temi al centro della serie podcast ‘L’impresa è digitale’, un viaggio alla scoperta dell’Italia del futuro, promosso da InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, realizzato in collaborazione con Adnkronos.

Per Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, “l’impegno a sostenere le imprese nella transizione digitale si gioca anzitutto nella capacità di informare e formare gli imprenditori sfruttando ogni canale a disposizione”. “La velocità a cui viaggia l’informazione da un lato accorcia i tempi di lettura tradizionali ma, dall’altro, fa riscoprire spazi di attenzione più gestibili grazie a strumenti come il podcast. InfoCamere ha scelto di affidarsi alla competenza di un partner come Adnkronos per percorrere questa strada nella convinzione che ogni imprenditore in più che raggiungeremo farà fare al paese un passo in avanti verso un futuro digitale più consapevole”, ha aggiunto.

In sei episodi, la serie descrive con un linguaggio semplice e informale le principali sfide delle imprese in un mercato in piena rivoluzione tecnologica. Tanti gli ospiti che hanno offerto il proprio contributo, intervenendo nel corso delle diverse puntate: da Paolo Ghezzi, Paolo Fiorenzani e Francesca Fiore (esperti di InfoCamere) e Marco Conte (Unioncamere) a rappresentanti del mondo dell’innovazione e della ricerca come Stefano Quintarelli, Carlo Rossi Chauvenet e Alberto Carnevale Maffè.

“La centralità dello storytelling nelle strategie di comunicazione è oggi essenziale. Tanto più quando, come nel caso de ‘L’impresa è digitale’, alla base del progetto c’è un purpose divulgativo e di awareness molto forte, come quello proposto da InfoCamere”, ha spiegato Felice d’Endice, direttore di Adnkronos Comunicazione, che ha aggiunto: “Da qui è nata l’idea di sfruttare la forza dei podcast, uno strumento sempre più diffuso e gradito al pubblico, per favorire l’ampliamento della cultura digitale fra imprese e professionisti e una più compiuta conoscenza degli strumenti innovativi oggi a disposizione di chi fa business nel nostro Paese. Unendo la creatività e la capacità di produzione di Adnkronos Comunicazione con le competenze di InfoCamere e dei tanti ospiti che hanno preso parte al progetto, abbiamo realizzato un prodotto in grado di raggiungere non solo i target di interesse ma anche il grande pubblico”.

‘L’impresa è digitale’ è ora disponibile sulle principali piattaforme audio – Apple Podcast, Spotify, Spreaker, Google Podcasts, YouTube – sul sito InfoCamere.it. e sul sito Adnkronos.com. Ogni settimana, un nuovo episodio. A partire da oggi, con il focus sul Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e sui vantaggi che offre a imprese e professionisti.

‘L’impresa è digitale’ è una serie di InfoCamere, realizzata da Adnkronos, con la supervisione contenuti a cura di Paolo Ghezzi, Maria Teresa Capacchione, Carlo De Vincentiis, e la cura editoriale e supervisione alla produzione di Alberto Di Stefano.