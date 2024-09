La questione della Strada Provinciale 103, che nel territorio telesino attraversa località San Giovanni e per tale tratto assume il nome dell’omonima contrada, ha per mesi, se non anni, mantenuto vivo il braccio di ferro tra l’amministrazione locale del sindaco Giovanni Caporaso, che pretende interventi sempre più necessari, considerando la situazione del manto stradale, e il governo provinciale del presidente Nino Lombardi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia