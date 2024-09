In Campania soltanto lo 0,3% degli autobus in circolazione è elettrico. Su un parco circolante composto da 10.941 autobus nel 2023, infatti, solo 32 erano elettrici. La prima provincia per autobus elettrici circolanti in regione è Napoli (0,4% del totale), seguita da Caserta (0,3%) e Salerno (0,1%). Nel beneventano dei 625 tra bus e pullman in circolazione nessuno è elettrico; stesso discorso in Irpinia. Questi numeri emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia