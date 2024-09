Manovra: Grimaldi (Avs), ‘tagli devastanti, unico piano Meloni per l’economia’

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Il Piano Strutturale di Bilancio consiste in oltre 200 pagine la cui finalità è una sola: 5 anni di tagli devastanti come e dove si può. Questo è l’unico piano del Governo Meloni per l’economia italiana”. Lo afferma il vicepresidente di Avs alla Camera Marco Grimaldi..

“Austerità sono i 12-13 miliardi all’anno in meno destinati a servizi, stipendi, assunzioni e quant’altro, a cominciare dalla pubblica amministrazione, la riduzione della spesa pubblica toglierà risorse e sanità pubblica per chi paga le tasse: lavoratori e pensionati”, aggiunge.