Ladri scatenati nel Sannio: furti a Paduli, Pietrelcina e Benevento, notte di terrore per due anziani a Dugenta

Pesantissima recrudescenza criminalità predatoria in questo fine settimana. Terrore per una coppia di anziani (87 e 78 anni) a Dugenta in un caseggiato a ridosso del centro cittadino, alla frazione San Nicola, che si sono visti in casa almeno quattro uomini, incappucciati e con i guanti alle mani. Una volta all’interno, a quanto pare, però, senza armi, gli uomini mentre hanno immobilizzato i due anziani sul divano, hanno poi provveduto a prelevare denaro ed ogni cosa ritenuta di valore. Momenti di paura per i due anziani che vivono soli in casa, i figli si sono trasferiti tutti al Nord per lavoro, e che sembra che già in passato sono stati oggetto di altre incursioni.

