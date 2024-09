Calcio: Rando (Pd), ‘inquietante modello mafioso nelle tifoserie’

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Dall’inchiesta che ha portato oggi a 19 arresti fra gli ultrà di Milan e Inter emerge un quadro preoccupante: tra le accuse agli imputati figurano associazione per delinquere con aggravante mafiosa, estorsione, false dichiarazioni o attestazioni, possesso e fabbricazione di documenti falsi, accesso abusivo a sistemi informatici, lesioni e rissa”. Così in una nota la senatrice Enza Rando, responsabile della legalità e della lotta alla mafia nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

“Inquieta in particolar modo il rapporto di ‘sudditanza’ della società interista nei confronti degli esponenti della curva nord rilevato dagli inquirenti: sembrerebbe un vero e proprio schema mafioso, con tanto di logiche clientelari e pressioni” aggiunge Rando. “Occorre tenere sempre alta l’attenzione, soprattutto nei contesti sportivi e aggregativi, affinché questi fenomeni siano sempre più isolati e si diffonda la cultura della legalità anche nello sport, che dovrebbe educare alla competizione equa e al rispetto delle regole”, conclude l’esponente dem.