Riapre le porte di casa con l’obiettivo di far tornare il sereno dopo qualche giorno di nubi. La sconfitta di Monopoli è ancora fresca per il Benevento che ha però subito l’occasione per farla dimenticare, provando a battere questa sera la Juventus Next Gen. Chiede aiuto al campo amico la Strega, in un ‘Vigorito’ dove finora, almeno in campionato, ha sempre vinto: tre vittorie in altrettante partite, con le ultime due che sono finite in goleada.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia