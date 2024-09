Resistenza: Fontana, ‘da Mattarella e Steinmeier messaggio per memoria e riconciliazione’

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Ricorre l’80/mo anniversario della Strage di Marzabotto, una ferita dolorosa che non può e non deve essere dimenticata. La violenza cieca e brutale dei nazisti, con la complicità di fascisti locali, portò all’uccisione di centinaia di persone. Fu uno dei più gravi crimini di guerra contro la popolazione civile perpetrati durante la Seconda guerra mondiale, senza alcuna pietà verso bambini, donne e anziani”. Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“A ottant’anni da quei tragici giorni, il pensiero va a chi ha perso la vita, ai loro familiari, ai sopravvissuti, alle comunità locali. La presenza, oggi a Marzabotto, dei Presidenti Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier ha un grande valore, per la memoria, per la riconciliazione. Ricordare -conclude Fontana- significa rendere omaggio alle vittime e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di conoscere la storia e di custodire i valori di pace, libertà e democrazia che sono stati conquistati a costo di vite umane e di enormi sacrifici”.