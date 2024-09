L’occasione giusta per ritrovare spazio al centro del mondo giallorosso dopo un inizio in disparte, cercando l’ossigeno giusto attraverso il gol. La firma al “San Nicola” contro il Team Altamura, poi il rigore del poker sannita contro il Foggia, davanti al suo pubblico, riassaporando quelle sensazioni in grado di dettare il ritmo della sua stagione passata, tra le più scintillanti della carriera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia