Riannodare i fili, rituffarsi nella mischia e ricominciare a correre.

Archiviato il passo falso di Monopoli, per il Benevento è già tempo di volgere lo sguardo altrove e con i tempi ridotti che il turno infrasettimanale sa imporre. L’ultimo ostacolo di una nove giorni di fuoco arriva di lunedì sera, contro una novità assoluta di questo girone: al “Vigorito” c’è la Juventus Next Gen che ha traslocato nel raggruppamento meridionale e cerca ancora il suo posto in questa Serie C.

