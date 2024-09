Clima: Mattarella, ‘Germania e Italia esempio collaborazione per tutela e sviluppo’ (2)

(Adnkronos) – “La profonda integrazione fra i nostri sistemi produttivi e il peso specifico –così ampio- dell’interscambio bilaterale, mentre vede la conferma della Repubblica federale tedesca come primo partner commerciale dell’Italia, impone di rendere sempre più condiviso -ha sottolineato ancora il Capo dello Stato italiano- il percorso comune verso il perseguimento degli obiettivi che in ambito europeo ci siamo posti in termini di neutralità climatica, generando anche nuove opportunità di collaborazione industriale”.

“Germania e Italia, primi due Paesi manifatturieri della Unione europea, hanno interesse a coordinarsi sul piano politico, scientifico, imprenditoriale, in tutte le aree rilevanti per la transizione verde, proseguendo nella integrazione sistemica delle proprie infrastrutture energetiche. Questa la strada per conseguire i comuni obiettivi politico-strategici di essere avanguardia nelle tecnologie di punta, procedendo sulla strada della de-carbonizzazione dell’economia, quella di diversificazione delle fonti energetiche, con una maggiore resilienza di fronte agli shock esterni e con vantaggi rilevanti per l’intero sistema produttivo, una volta che sia a regime”.

”Tutti -ha ribadito Mattarella- sono chiamati a cooperare. Protagoniste sono, anzitutto, le imprese tedesche e italiane, al fianco delle istituzioni nazionali e sovranazionali, al fine di accogliere e promuovere soluzioni idonee ad accompagnare la transizione verde, rafforzando, al contempo, la base industriale delle due principali economie manifatturiere in Europa”.