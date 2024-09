Cittadinanza: Magi, ‘chiusa raccolta con oltre 630mila firme’

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Con 637.487 firme si è appena conclusa la raccolta per il Referendum Cittadinanza. Lunedì alle ore 11 con i partiti e le associazioni che hanno promosso il quesito depositeremo le sottoscrizioni in Cassazione”. Lo annuncia sui suoi canali social il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Con questa mobilitazione gli italiani hanno dimostrato che quando al Parlamento manca la capacità di guardare la realtà, c’è chi sa farsi avanti con tutta la forza della democrazia e della partecipazione come previsto dalla Costituzione. Tutto questo è stato fatto con uno strumento nuovo, la piattaforma pubblica e digitale, prevista dalla legge, raggiungendo numeri mai visti prima. 637.487 volte grazie!”, conclude Magi.