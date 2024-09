Berlino, 27 set. (Adnkronos) – “Ringrazio il Presidente per la scelta di venire con me a Marzabotto per dimostrare insieme, testimoniando alle nuove generazioni, il dovere della memoria ma anche la possibilità, praticata e di successo, di costruire un futuro di pace”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Berlino con l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.