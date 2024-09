Rai: Della Vedova (+Eu), ‘l’unica via per sottrarla ai partiti è la privatizzazione’

Roma, 27 set (Adnkronos) – “Ciò che è accaduto ieri in Parlamento mostra una volta di più l’impossibilità di sottrarre la Rai al controllo partitocratico, quale che sia o sia stata la legge sulla TV di Stato. L’unica via per sottrarre ai partiti la gestione della Rai è quella della privatizzazione; prima che sia troppo tardi e prima che Viale Mazzini si trasformi in una nuova Alitalia, considerando anche il calo generale dei telespettatori e gli ascolti sempre più deludenti”. Lo afferma il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Gli esponenti del Movimento 5 Stelle e di AVS ieri hanno rotto il fronte delle opposizioni, partecipando alla spartizione delle cariche nel CdA Rai sapendo che in questo modo avrebbero platealmente smentito e marginalizzato il PD che aveva scelto ed annunciato di non partecipare al voto in vista di una necessaria revisione complessiva della Governance. Le altre opposizioni, +E, Azione e Italia Viva hanno invece mantenuto l’accordo con Schlein”, aggiunge Della Vedova.

“Immagino che Conte, Bonelli e Fratoianni siano quindi soddisfatti dell’attuale gestione e della attuale linea informativa della Rai. Ed è ipocrita, come è stato detto da qualche esponente del M5S che nel CdA Rai si va per sorvegliare: il CdA Rai è la stanza di compensazione del potere dell’emittente dove si distribuiscono gli incarichi di potere e sotto potere nell’azienda, scambiando potere e influenza in particolare sull’informazione”, conclude Della Vedova.