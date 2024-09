Basta un colpo di testa di Viteritti per condannare il Benevento. Giallorossi ko contro il Monopoli che vola in testa alla classifica sfruttando l’unica vera chance della sua partita, decisiva per strappare i tre punti e regalare il primo gol e il primo successo casalingo ai biancoverdi. Strega costretta a rallentare il suo percorso nonostante una prestazione che ha lasciato segnali interessanti, soprattutto nel primo tempo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia