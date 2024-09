Mattarella: ‘mondo non torna a età oro, affrontare problemi in modo costruttivo’

Berlino, 27 set. (Adnkronos) – “Non ho titolo per esprimermi sulle forze politiche” in generale e su quelle di estrema destra in particolare, “però posso fare una considerazione che invece rientra nelle riflessioni che possono riguardarmi: il mondo sta cambiando molto, cambiano le forme di lavoro, cambiano i modi di comunicazione, cambia l’economia, cambia anche il modo di affrontare gli strumenti che consentono di aiutare il pensiero, cambia il modo di interazione tra le varie parti del globo con forti movimenti migratori in ogni parte del mondo. Tutto questo disorienta alcune parti della pubblica opinione e vi è una risposta molto facile ma ingannevole che viene data da qualcuno: vi faremo tornare all’età dell’oro che c’era cinquanta, sessanta anni fa, ignorando che il mondo non torna indietro e che la risposta seria invece è affrontare i problemi in maniera costruttiva e governarli positivamente”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Berlino con l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.