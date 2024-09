Manovra: Boccia (Pd), ‘Giorgetti falsifica la realtà, conti sbagliati e sanità punita’

Roma, 27 set (Adnkronos) – “Anche oggi Giorgetti si esercita in una pratica a cui ormai ci ha abituato: la falsificazione della realtà. Non contento di aver sbagliato i conti per due anni, con le precedenti manovre, oggi il ministro dell’Economia, grazie alla ‘correzione’ dei dati da parte di un Istat che si fa concava e convessa a seconda delle necessità, si avventura in previsioni sul Pil per il 2025 che nessun altro organo indipendente prevede o registra. E intanto il debito continua a salire proprio per colpa delle precedenti manovre sbagliate”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“A Giorgetti ricordo che siamo già in procedura d’infrazione e che dovremo affrontare tagli di spesa per oltre 12 miliardi per ciascuno dei prossimi 7 anni mantenendo la spesa netta entro la traiettoria che il governo stesso ha previsto nell’accordo con la Commissione europea -prosegue Boccia-. La verità è che l’ennesimo giochino sui conti permetterà a questo governo di allestire l’ennesima manovra vuota e sbagliata ma non gli consentirà di sfuggire agli obblighi a cui, proprio per colpa dei trucchi contabili del governo Meloni, l’Europa ci costringe. E intanto anche oggi, in Cdm, nonostante le rosee previsioni del ministro sul Pil, il governo non stanzia nemmeno un euro per la sanità pubblica, i medici e gli infermieri”.