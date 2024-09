Governo: telefonata Meloni-Scholz, focus su Ucraina e migranti

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz. I due Capi di Governo hanno discusso delle principali questioni bilaterali e internazionali, a partire dall’Ucraina. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

In ambito europeo si sono soffermati in particolare sulle questioni migratorie. Il Cancelliere Scholz ha illustrato le ragioni alla base della recente decisione tedesca di reintrodurre i controlli di frontiera con gli Stati membri confinanti e le ulteriori iniziative introdotte dalla Germania per contrastare gli arrivi irregolari.

E’ stato concordato di mantenere uno stretto raccordo sul tema anche in vista dei prossimi Consigli Europei, con l’obiettivo di consolidare il nesso tra dimensione interna ed esterna della politica migratoria Ud, rafforzando in particolare le politiche in tema di partenariati con i Paesi di origine e transito dei migranti, ritorni, lotta ai trafficanti di esseri umani e migrazione legale.