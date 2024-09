Governo: ricerca SocialData/Adnkronos, in Usa 18 mln conversazioni web su Meloni-Musk**

Roma, 26 set. (Adnkronos) – La portata dell’incontro tra Giorgia Meloni e Elon Musk è andata ben oltre i confini italiani, generando reazioni in diverse parti del mondo. È quanto emerge da una ricerca di SocialData, condotta in esclusiva per Adnkronos, che ha analizzato le conversazioni in rete tra il 22 e il 26 settembre. Il 13% delle menzioni proviene dagli Stati Uniti, mentre India e Spagna si attestano al 3%, seguite da Francia e Belgio (2% ciascuno). L’interesse globale riflette quanto le questioni relative all’innovazione, all’economia e alla regolamentazione del settore tecnologico siano attualmente centrali nel dibattito internazionale.

Negli Stati Uniti, le conversazioni sul web legate a questa vicenda hanno raggiunto una stima di 18 milioni di persone. Gli utenti hanno interagito in maniera importante con i post di Meloni: due le pubblicazioni su X della premier, che hanno ottenuto complessivamente circa 2,7 milioni di visualizzazioni e oltre 110mila interazioni. In particolare, questi contenuti hanno generato discussioni sia favorevoli che critiche, sottolineando il carattere polarizzante dell’incontro.