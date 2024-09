Stellantis: Calenda, ‘azionisti siano convocati a p.Chigi e si presentino in Parlamento’

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Oltre l’arroganza. Elkann e la situazione Stellantis. La situazione di Stellantis in Italia è oramai fuori controllo. Ogni giorno un bollettino di guerra. Oggi duemila lavoratori in Cig a Termoli e attività sospesa a Melfi. Intanto Exor annuncia il record di utili”. Così Carlo Calenda sui social.

“E’ dalla cessione di Magneti Marelli che Azione conduce una solitaria battaglia contro il piano di fuga dall’Italia del gruppo che è stato aiutato e sostenuto da una garanzia dello Stato e coperto a sinistra dai giornali del gruppo Gedi. Ricordiamo tra l’altro che oggi Repubblica è in sciopero proprio contro le intromissioni dell’editore. Ovviamente i giornalisti di Repubblica hanno la nostra piena solidarietà. Abbiamo chiesto e ottenuto la convocazione di Elkann in Commissione attività produttive. Convocazione a cui Elkann non si è neppure degnato di rispondere”.

“Anche in vista dello sciopero unitario del 18/10, chiediamo a tutte le forze politiche di fare sentire forte la propria voce affinché gli azionisti di Stellantis vengano convocati da Palazzo Chigi e si presentino in Parlamento. Non possiamo continuare a navigare alla cieca, senza avere idea dei piani industriali del gruppo per l’Italia”.