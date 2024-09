Sanità, Rocca: “Vicino a Uap, parte essenziale dei servizi che eroghiamo a comunità”

Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) – “Si tratta di una manifestazione importante. Io ero venuto la prima volta lo scorso anno, quando si erano riuniti sul tema del tariffario. Oggi, da un lato, sono aumentate le preoccupazioni per altri motivi che stiamo affrontando; dall’altro lato, invece, è importante essere vicini in quanto gli ambulatori e poliambulatori privati sono una parte essenziale dei servizi che noi offriamo alla nostra comunità. Se la mia è solo una passerella? Se non fossi venuto sarebbe stato peggio, io non mi sottraggo”. Così all’Adnkronos Salute Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, prima di intervenire sul palco del Brancaccio, teatro questa mattina della manifestazione promossa da Uap – Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata “contro una sanità al momento fuori controllo”.