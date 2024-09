Consiglio direttivo Alis, associazione cresce con nuovi ingressi

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Con grandissimo piacere oggi ci siamo riuniti in Consiglio direttivo di Alis per affrontare alcune questioni rilevanti per le imprese e gli operatori del nostro settore, così come per porre attenzione ai principali temi di interesse nazionale ed europeo, soprattutto alla luce delle recenti elezioni al Parlamento Europeo, della presentazione del Rapporto sulla competitività da parte di Mario Draghi e della formazione della nuova Commissione Europea con le importanti nomine, tra gli altri, dell’italiano Raffaele Fitto a Vicepresidente Esecutivo con delega a Coesione e Riforme e del greco Apostolos Tzitzikostas come Commissario ai Trasporti sostenibili e al Turismo. Cogliamo l’occasione per augurare un buon lavoro a tutti i nuovi Commissari Europei e al Presidente Ursula von der Leyen e siamo ovviamente pronti a collaborare attivamente e a contribuire con la nostra esperienza e con le nostre idee affinché le prossime scelte legislative per una strategia industriale europea competitiva e sostenibile tengano conto delle esigenze delle imprese e del benessere dei cittadini”. Ad affermarlo è Guido Grimaldi commentando il Consiglio Direttivo di Alis, in cui sono stati approvati numerosi importanti nuovi Soci.

“Oggi diamo il benvenuto ad importanti soci con i quali avvieremo straordinari percorsi. Ringrazio in particolare i nuovi soci consiglieri Linde, uno dei produttori leader a livello mondiale di carrelli elevatori e da magazzino, MAI Italia, leader in Italia nella fornitura e gestione di pneumatici e cerchi di alta qualità per impieghi speciali, e Veronafiere, tra i principali enti fieristici nazionali ed internazionali con cui ci lega ormai da anni una grandissima sinergia”, sottolinea. Durante il Consiglio di oggi, conclude Grimaldi, “abbiamo inoltre annunciato i nostri prossimi eventi nazionali: l’Assemblea Generale Alis il 3 dicembre a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione e la quarta edizione della fiera Let Expo – Logistics Eco Transport dall’11 al 14 marzo, come sempre a Verona”.