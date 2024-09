Ambiente, benessere, inclusione: il report di Serenissima Ristorazione

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Il secondo Bilancio di Sostenibilità di Serenissima Ristorazione, azienda leader del settore della ristorazione collettiva, prende in analisi le azioni e gli investimenti aziendali orientati ad un percorso di crescita e sviluppo sempre più inclusivo e sostenibile. Il report esamina in profondità l’impatto ambientale e sociale della Società, nonché le azioni realizzate per migliorarlo, prendendo in considerazione i dati del biennio 2022-2023.

“L’impegno per la sostenibilità orienta le nostre scelte d’impresa e le visioni aziendali e manageriali per il presente e per il futuro – commenta Maria Leida Putin, responsabile Area Tecnica di Serenissima Ristorazione – In questi due anni abbiamo migliorato la nostra efficienza energetica proseguendo verso una crescita responsabile e sostenibile che non rappresenta solamente un obbligo morale, ma una concreta opportunità per innovare creando valore condiviso. Sappiamo che il cammino verso la sostenibilità è lungo e richiede continui sforzi, ma siamo convinti che sia la scelta giusta per il futuro della nostra azienda e della società in generale”.

Il Report traccia il percorso che caratterizzerà e guiderà le azioni future dell’azienda per ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale e continuare a contribuire in modo attivo al benessere sociale. A partire dal 2023 nasce la collaborazione con Animenta, associazione no profit che informa e sensibilizza su temi legati ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Grazie a questo accordo sono state donate terapie e svolti, in collaborazione, una serie di incontri in alcuni licei italiani per sensibilizzare, fare prevenzione e accrescere la consapevolezza sul tema. Mentre, tra i vari progetti a cui l’azienda aderisce legati all’inclusione sociale, spicca la collaborazione con Caritas, Legambiente e il ‘Progetto 739′, pensato per favorire l’inclusione e l’occupazione delle persone con disabilità.

Rivolgendo lo sguardo all’interno della Società, nel 2023 viene creata la Serenissima Corporate Academy pensata per migliorare le competenze di collaboratori e collaboratrici che vengono da più di 60 nazioni diverse, nonché promuovere l’innovazione. L’azienda è impegnata costantemente nella riduzione degli sprechi alimentari e sono svariate le iniziative attivate: ad esempio recupera il cibo perfettamente integro e non somministrato con successiva devoluzione attraverso il pasto solidale ad associazioni benefiche come il Banco Alimentare o altre strutture del territorio. Partnership con aziende come Too Good To Go si inseriscono in una visione aziendale sempre più orientata a un utilizzo e riutilizzo più consapevole delle risorse a disposizione perché ottimizzare il modello produttivo, rendendolo capace di risparmiare risorse e dare nuova vita a quelle impiegate, con l’obiettivo costante di ridurre i propri impatti e restituire all’ambiente un prodotto nuovamente utile, è una chiara visione aziendale: nel 2023 più di 14mila kg di rifiuti alimentari sono stati trasformati in prodotto utile come base per fertilizzante e nel campo del compostaggio.

L’anno scorso Serenissima Ristorazione ha portato avanti il piano di investimenti per lo sviluppo tecnologico e per la riduzione dell’impatto ambientale stanziando oltre 30 milioni di euro. Nel Centro di Cottura di Mogliano Veneto è installato un impianto fotovoltaico da 10 kWh che, nel corso degli anni, ha consentito di trasformare l’energia solare in elettricità senza l’uso di combustibili fossili, riducendo significativamente le emissioni di anidride carbonica. In ottica di continuo potenziamento e di abbattimento degli impatti ambientali, sono stati stanziati per il 2024 ulteriori 60 milioni.

Per incentivare attivamente lo sviluppo e il progresso della comunità locale, Serenissima Ristorazione partecipa a iniziative a corto raggio per una filiera a km 0 e privilegia i fornitori italiani che costituiscono il 99% della catena di fornitura. Questa scelta consente all’azienda di poter ridurre trasporti troppo lunghi e inquinanti e promuovere l’utilizzo di mezzi elettrici e carburanti green. Riconoscimento che conferma l’impegno attivo dell’azienda nella lotta al cambiamento climatico è la pergamena ‘Green’ del Premio Industria Felix, menzione speciale ricevuta nel mese di giugno 2024 relativa al primo Bilancio di Sostenibilità redatto dall’azienda prendendo in considerazione i dati del triennio 2019-2021. La pergamena ‘Green’ è stata conferita in concomitanza con il Premio Industria Felix che Serenissima Ristorazione si è aggiudicata come ‘Miglior impresa del settore ristorazione per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Veneto’.