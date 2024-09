Usa: Tajani, ‘lavorerà per pace giusta chiunque sia Presidente’

New York, 24 set. (Adnkronos) – “La pace non può aspettare i risultati elettorali. Bisogna lavorare per la pace comunque. Io credo che chiunque sarà Presidente degli Stati Uniti lavorerà per la pace, una pace giusta. La nostra posizione è sempre quella e non credo che cambierà dopo le elezioni degli Stati Uniti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine dei lavori dell’Assemblea dell’Onu.

“Le guerre provocano disastri e noi dobbiamo fare in modo che finiscano il prima possibile. L’Italia gioca la sua partita di portatrice di pace. Una pace giusta per l’Ucraina che non può essere mutilata, non può essere considerata un paese dipendente. In Medio Oriente dobbiamo dare garanzia a Israele di essere un paese sicuro, che nessuno pensi di cancellarlo dalla carta geografica. E dobbiamo permettere al popolo palestinese di realizzare il proprio sogno di avere uno stato che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele. Non dobbiamo aspettare le elezioni una volta di qua, una volta di là, per raggiungere questi obiettivi”.