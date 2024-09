Usa: Meloni, ‘Italia non si schiera, scelta Musk non c’entra con Trump’

New York, 24 set. (Adnkronos) – Le posizioni filo-trumpiane di Musk rischia di inquinare i rapporti dell’Italia con gli Usa? “Assolutamente no, ho già spiegato mille volte che io non sono una sostenitrice dell’ingerenza straniera nelle questioni interne delle nazioni sovrane, non sono tra quei leader che pensano di avere la facoltà di dire ai cittadini di un’altra nazione cosa sia meglio per il loro futuro, queste sono quelle cose che piacciono tanto alla sinistra ma a me non sono piaciute mai. La scelta di Elon Musk” per la consegna del premio dell’Atlantic Council “era la scelta di una delle personalità più interessanti del nostro tempo, una scelta che abbiamo fatto mesi fa ma che non c’entra niente con la campagna americana, mi pare che il tentativo di schierare l’Italia nella campagna americana sia soprattutto un tentativo italiano ma non mi sembra particolamente riuscito”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York a margine dei lavori dell’Unga.

“Non ho avuto contatti con Trump o con potenziali membri della sua amministrazione”, dice poi la premier rispondendo alla domanda di un cronista su eventuali contatti con il candidato repubblicano.