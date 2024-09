Unicredit: Meloni, Commerzbank? Non riguarda governo

New York, 24 set. – L’operazione di Unicredit su Commerzbank “non è una questione che riguarda il governo: abbiamo un mercato unico, nell’Ue c’è un libero mercato, un’azienda privata sta facendo le proprie scelte e penso che non sia una materia che riguarda il governo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York, a margine dei lavori dell’Unga. “Poi ovviamente vedremo come andrà – ha aggiunto -, se possiamo coadiuvare soluzioni aiutiamo a coadiuvarle, ma non è una materia su cui il governo è in nessun modo coinvolto”.