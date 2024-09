Ucraina: Kiev, ‘no a perdita di territorio come parte dell’accordo di pace’

Kiev, 24 set. (Adnkronos/Dpa) – L’Ucraina ha rifiutato qualsiasi idea di accettare un’occupazione parziale del proprio territorio da parte della Russia come parte di un accordo di pace. Lo ha ribadito il ministero degli Esteri di Kiev precisando che il completo ritiro della Russia dall’Ucraina e dai suoi confini riconosciuti a livello internazionale è “uno dei punti obbligatori del piano di pace formulato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky”.

La Russia occupa circa un quinto dell’Ucraina dopo oltre due anni e mezzo di guerra, così come la penisola di Crimea, annessa nel 2014. Zelensky è negli Stati Uniti per presentare il suo piano per la vittoria ma della proposta per ora si conoscono solo le linee generali. Il ministero degli Esteri ha affermato che soluzioni temporanee “non possono ripristinare completamente la pace, ma solo rinviare la guerra”.

La pressione internazionale sulla Russia affinché sgomberi i territori occupati deve essere aumentata, ha aggiunto. “Questo è uno scenario realistico che possiamo realizzare attraverso sforzi congiunti”, ha affermato il ministero.