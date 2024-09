Il report di Unione Nazionale Consumatori (Unc) evidenzia la crescita continua e tumultuosa delle tariffe assicurative evidenziando come Prato e Napoli sono le province più esose e con dinamica crescita prezzi più preoccupante in Italia: in particolare Prato con tariffa media di 627 euro e incremento del 9,8% e Napoli con tariffa media di 605 euro e incremento su base annua del 7,6%. Se queste due provincie primeggiano, le note dolenti arrivano anche per Benevento e provincia.

