Mo: Tajani, ‘seguiamo nostri militari in Libano minuto per minuto’

New York, 24 set. (Adnkronos) – I militare italiani impegnati in missioni di pace in Libano sono seguiti “minuto per minuto” dal governo italiano. Lo ha assicurato alla stampa il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, a margine dei lavori dell’Unga a New York. “Insieme al ministero della Difesa li stiamo seguendo minuto per minuto”, ha rimarcato il responsabile della Farnesina, ricordando che i Guido Crosetto ha gia’ scritto alle Nazioni Unite per avere garanzie in merito alla sicurezza dei militari italiani, che sono “un elemento di garanzia di pace”.