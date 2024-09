Mo: re Abdullah, ‘Giordania non sarà mai patria alternativa per palestinesi’

Amman, 24 set. (Adnkronos) – La Giordania non diventerà mai una sede alternativa per uno Stato palestinese. Lo ha dichiarato il re Abdullah all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, parlando del conflitto israelo-palestinese.

Gli estremisti “stanno portando la nostra regione sull’orlo di una guerra totale”, ha detto il re Abdullah. “Fra questi vi sono coloro che continuano a propagare l’idea della Giordania come patria alternativa” per i palestinesi.