Mo: media, ‘Usa non chiederanno fine guerra Gaza senza rilascio ostaggi’

Washington, 24 set. (Adnkronos) – Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti non chiederanno la fine della guerra a Gaza senza un accordo che includa il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. “Abbiamo detto che questo conflitto dovrebbe finire, ma non a qualsiasi condizione. Ci sono molte, molte persone innocenti che sono ancora prigioniere a Gaza, e non stiamo chiedendo una fine del conflitto che ignori la loro situazione”, ha detto il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer durante un’intervista con il sito di notizie Axios a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Riteniamo che ciò sarebbe fondamentalmente disumano e irresponsabile”, ha aggiunto.