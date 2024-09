Mo: Idf, ‘colpiti in Libano 400 lanciarazzi, 70 depositi armi e 80 droni e missili’

Tel aviv, 24 set. (Adnkronos) – Sono 400 i lanciarazzi a medio raggio, 70 i depositi di armi e circa 80 fra droni e missili da crociera colpiti da Israele da ieri in Libano. Lo ha reso noto l’Idf, aggiungendo che sono oltre 1.500 gli obiettivi di Hezbollah colpiti in circa 200 diverse aree del Libano.

La maggior parte degli attacchi ha preso di mira case in cui Hezbollah aveva immagazzinato munizioni. Oltre 250 aerei da combattimento hanno preso parte agli attacchi, sganciando circa 2.000 munizioni, aggiunge l’esercito.