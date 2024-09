Guardare nuovamente tutti dall’alto verso il basso è una sensazione che il Benevento non provava da un bel po’. Erano precisamente 3.060 giorni che la Strega non si trovava da sola al comando della classifica in Serie C: l’ultima volta è stata il 7 maggio 2016, giorno della sfida con l’Akragas, con la prima storica promozione in Serie B già in tasca e, guarda caso, Auteri in panchina. In generale, la truppa giallorossa non si issava così in alto dal 31 luglio 2020, quando la formazione allora guidata da Inzaghi disputò l’ultima partita in cadetteria da padrona incontrastata, prima di avvicinarsi alla seconda esperienza nel campionato di Serie A. Da allora, sono passati più di 1.500 giorni. Un’eternità.

