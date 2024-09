New York, 24 set. (Adnkronos) – “Ci opponiamo a ogni tipo di droga: non c’è un diritto alla droga. Voglio mandare un chiaro messaggio: le droghe distruggono la vita delle persone e le istituzione devono fare tutto quel che posso per contrastare la produzione e il traffico di droga”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice sulla droghe sintetiche voluto dal Presidente Joe Biden a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.