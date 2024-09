Cultura: La Russa, ‘luoghi aperti a tutti, nessuno abbia pretesa di chiudere bocca ad altri’

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Gli intellettuali di destra ci sono sempre stati ma dovevano essere graditi alla sinistra. E quando era gradito? Quando riconoscevano che la sinistra aveva il diritto di proclamarsi proprietaria di larga parte del mondo culturale”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al convegno ‘Da Gramsci a Gentile. Esiste l’egemonia culturale’.

“La novità dovrebbe essere che non c’è bisogno di questo e semmai la destra riuscisse, e non credo sia nei suoi propositi, ad avere la possibilità decidere chi e come, il mio consiglio è non decidere. La pluralità dovrebbe essere tale da riconoscere qualunque espressione. Io credo che non ci sia niente di male a lasciare luoghi aperti alle incursioni di tutti senza che nessuno possa avere la pretesa di chiudere la bocca gli altri. Sperare che tutti abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni”.