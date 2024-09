E’ finito in manette per avere richiesto una somma di denaro ad un esercente di Sant’Agata de’ Goti. Per queste motivazioni i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno tratto in arresto D.D.R, 28enne del luogo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia