Come se non bastassero divieti, limitazioni e restrizioni, a disincentivare i tifosi a seguire le proprie squadre del cuore in trasferta, ci si mettono anche le società.

In barba al fatto di disputare le partite interne molto spesso in stadi in cui la visibilità è scarsa – almeno nei settori ospiti – e i servizi scadenti (per usare un eufemismo) continuano a essere applicati prezzi fuori da ogni logica. A farne le spese ancora una volta sono i tifosi del Benevento, colpiti da un aumento ingiustificato deciso dal Monopoli per quanto riguarda il prezzo dei tagliandi per accedere al settore ospiti dello stadio ‘Veneziani’.

