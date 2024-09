Salone nautico, Santanchè: “Turismo di settore da coltivare e supportare”

Roma, 23 set. – (Adnkronos) – “I dati ci dicono che il turista nautico lascia sul territorio all’incirca il doppio rispetto al turista medio. Quindi parliamo di un segmento assolutamente da coltivare e da supportare. Ma è un turismo che ha anche bisogno di interventi. Il ministero del Turismo, ad esempio, ha avviato il progetto per installare il Wi-Fi gratuito nei porti turistici perché non in tutti c’era copertura di rete. Poi c’è un tema delle infrastrutture su cui bisogna lavorare, e il ministro Salvini ci sta già lavorando, senza dimenticare che c’è anche il Comitato interministeriale per le politiche del mare con il ministro Musumeci. Sicuramente, il turismo nautico ci indica la strada giusta all’insegna della qualità nel comparto”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè al punto stampa tenuto in occasione del 64esimo Salone Nautico di Genova.

“Il nostro è un governo che ha ben chiaro quanto sia importante la blue economy. Non per niente ha voluto un ministro dedicato al mare. Per quanto riguarda il ministero del Turismo, invece, da sempre siamo consapevoli della grande opportunità che è per noi il mare anche in termini turistici. La Sicilia e la Liguria sono le due regioni italiane più avanti per quanto riguarda la blue economy, soprattutto la Liguria, e lo vediamo anche oggi qua al Salone Nautico” ha concluso il ministro Santanchè.