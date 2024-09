Il Benevento non sbaglia un colpo, vince ancora, si prende il primato solitario e lancia un segnale chiaro, a se stesso e alla concorrenza.

Dopo aver tramortito il Potenza tra le mura amiche del ‘Vigorito’, i giallorossi fanno altrettanto contro un Foggia (4-0 il risultato finale) che prima di ieri sera non aveva mai perso in trasferta.

Prova di forza importante della formazione di Auteri che con due gol per tempo archivia la pratica rossonera e inizia a scavare un solco rispetto alle potenziali concorrenti alla promozione diretta: il Catania ha ora un ritardo di quattro punti, il Trapani di sei, l’Avellino addirittura è indietro di nove lunghezze, il tutto quando sono state disputate appena cinque giornate di campionato.

