Fotografia: ‘Calabria con i miei occhi’, ragazzi autistici raccontano una terra e la disabilità

Cosenza, 23 set (Adnkronos) – L’attrice Margareth Madè è la madrina d’eccezione della presentazione del volume fotografico ‘Calabria con i miei occhi’, in programma Cosenza: “Queste manifestazioni sono come un abbraccio che ti accoglie e ti riempie il cuore di umanità e di autentica bellezza”, ha detto Madè all’evento organizzato al ‘Fellini’. “Ringrazio Paola Santelli dell’associazione Jole Santelli per avermi permesso di fare questa meravigliosa esperienza”, ha aggiunto Madè.

‘Calabria con i miei occhi’ nasce grazie al contributo e alla collaborazione dell’Associazione Jole Santelli con ‘Modelli si nasce onlus’, la prima ed unica realtà associativa in Italia ad offrire percorsi formativi personalizzati che preparano i ragazzi autistici ad entrare nel mondo della moda e della pubblicità come modelli. I ragazzi e le ragazze autistici indossano abiti di fashion designer e brand emergenti quali: Beatrice Bocci Designer, Boutique Central, Hobo’s, Migale Couture, Vintage Revenge e White Official.

“Questo book promozionale della Calabria con alcune delle sue location più suggestive ha visto come modelli dei meravigliosi ragazzi autistici che con naturalezza si sono immersi nella natura risultando quasi dei modelli professionisti -hanno detto Paola e Roberta Santelli-. La loro forza e la loro voglia di esserci si evince chiaramente dalle foto e questo è un buon auspicio per il loro futuro e una grande speranza per il tanto temuto ‘dopo’ per loro famiglie! Hanno dimostrato di essere gli attori principali non solo di questi book ma della loro vita. Questo è un buon esempio di vivere attivamente e positivamente la disabilità e non di subirla passivamente”.

(Adnkronos) – “Non c’è dubbio che i ragazzi di ‘Modelli si Nasce’ sono fonte d’ispirazione, lo sono stati per questo encomiabile lavoro e lo saranno, mi auguro, per tanti altri che verranno -ha detto la presidente di Modelli si nasce, Silvia Cento-. L’autismo, come la Calabria, e’ un mondo nascosto, misterioso ed affascinante che va scoperto! Il connubio Calabria ed autismo è stato vincente, i ragazzi nelle bellissime location, hanno mostrato le loro enormi potenzialità attraverso la moda, la Calabria li ha saputi accogliere in un abbraccio che supera giudizi e pregiudizi. Ringrazio l’Assiciazione Jole Santelli che ci ha permesso di fare questa esperienza e Liria Ingallina che ha curato il progetto”.

Nel volume i modelli autistici si raccontano e raccontano storie e luoghi straordinari della Calabria, mostrando la loro bellezza ed esaltando quella del territorio. Paesaggi del passato, tramonti mozzafiato, eccellenze della terra calabrese e luoghi ricchi di storia si uniscono e si fondono ai modelli che con i loro abiti, a volte fiabeschi e a volte irriverenti, rappresentano il futuro di una terra e di una condizione, come quella autistica, che meritano un approccio completamente diverso, scevro da diffidenza e da indifferenza. Il volume è curato da Liria Ingallina, ha come partner editoriale la casa editrice Rubbettino e sarà presto disponibile online e nelle librerie. Le fotografie sono di Emanuele Tetto.

L’Associazione Jole Santelli è stata costituita su iniziativa delle sorelle di Jole, Paola e Roberta, per rendere onore alla memoria di Jole Santelli, parlamentare, membro di governo e prima presidente donna della regione Calabria prematuramente scomparsa nel 2020.

(Adnkronos) – Jole Santelli era una donna forte, coraggiosa e follemente innamorata della sua terra, per questo l’associazione che porta il suo nome è fortemente radicata sul territorio e intende promuovere i valori che hanno contraddistinto le sue azioni e il suo operato politico. L’Associazione da anni promuove in Calabria iniziative di solidarietà sociale allo scopo non solo di sostenere chi ha maggiormente bisogno ma, soprattutto, di innescare virtuosi processi formativi, avviando sul territorio numerose attività di reale e materiale sostegno a diverse tematiche sociali.

‘Modelli si Nasce’ è un’associazione no profit nata a Roma nel 2018 grazie all’intraprendenza e all’impegno di alcuni genitori di ragazzi autistici. Fino ad oggi l’Associazione ha operato a Roma, anche se i ragazzi provengono da tutta Italia. Da marzo 2024 sono stati avviati percorsi formativi anche in Calabria. Liria Ingallina, siciliana doc, vive a Roma. Esperta in comunicazione e relazioni istituzionali ha lavorato a Roma, Milano e New York svolgendo la propria attività professionale presso agenzie di comunicazione, aziende ed istituzioni.