New York, 23 set. (Adnkronos) – “‘Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura’. Ricordiamo oggi un uomo coraggioso, simbolo di dedizione e sacrificio per il bene comune: Salvo D’Acquisto, Eroe italiano”. Lo scrive in un tweet la premier Giorgia Meloni.