Roma, 23 set (Adnkronos) – “Le dimissioni di Enrico Costa da presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera erano un atto politicamente doveroso visto che quel posto spetta alle opposizioni per una questione di garanzie e equilibri istituzionali. Per questo le avevamo sollecitate. Dopo il suo passaggio a Forza Italia questo passo indietro era la necessaria conseguenza delle scelte politiche compiute”. Lo afferma la vicepresidente del gruppo M5S alla Camera Vittoria Baldino.