Banche: Musumeci, ‘Extraprofitti? Non siamo il partito unico, ci confrontiamo e decidiamo’**

Siracusa, 23 set. (Adnkronos) – La maggioranza troverà un accordo sulle banche, dopo le parole del vicepremier Tajani sugli extraprofitti? “Non siamo il partito unico, non esiste il partito unico del centrodestra. Vi do questa notizia, una cosa sensazionale. Siamo 4 formazioni politiche e come avviene in ogni buona famiglia, ci sediamo, ci confrontiamo e alla fine adottiamo la scelta che riteniamo più giusta, non più utile”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, a Siracusa, a margine di un incontro sulle agromafie. Ieri Antonio Tajani aveva detto che “una tassa sugli extraprofitti delle banche sarebbe un grave errore” che “spaventerebbe i mercati” e rischia di “colpire al cuore le banche popolari e quelle di credito cooperativo”.