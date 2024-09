Manovra: Tajani, ‘no a tasse dall’alto, tavolo con banche per soluzione’

New York, 22 set. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre detto che bisogna lavorare con grande serietà. Siamo contro gli extra profitti, perché -a parte bisogna capire che cosa è un extra profitto- in un Paese democratico e liberale non si può porre un limite ai guadagni di un’impresa. Cioè lo Stato non è che decide quando una cosa è un profitto e quando è un extra profitto. Detto questo, bisogna evitare che ci siano imposizioni dall’alto. Sono preoccupato soprattutto per le banche di prossimità, perché una tassa sui profitti rischia di colpire al cuore le banche popolari e le banche di credito cooperativo. Questo noi non lo permetteremo mai, non porteremo mai in Consiglio dei ministri una posizione del genere”. Lo puntualizza il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, durante un punto stampa a New York.

“Si può aprire un tavolo di confronto con le banche per trovare la soluzione migliore per aiutare i conti pubblici nel nostro paese – aggiunge -. Le banche credo che siano disponibili a questo confronto, ma una tassazione imposta dall’alto mi pare un grave errore per il nostro paese, anche perché si spaventerebbero i mercati, perché intanto le nostre banche stanno lavorando bene, le banche già pagano tasse. Non sono un sostenitore delle banche -puntualizza Tajani -, io dico soltanto che il nostro sistema economico deve essere un sistema economico armonico, le banche devono poter continuare a fare il loro lavoro”. Inoltre, per il viceministro, “le banche di prossimità sono indispensabili per l’accesso al credito di gran parte dei 4 milioni di piccole e medie imprese del nostro paesi e delle famiglie, quindi bisogna stare molto attenti quando si colpisce il credito cooperativo e quando si colpiscono le banche popolari”. In sintesi, “il nostro è un no alla tassa sugli extraprofitti, è un sì a un dialogo con le banche, con un tavolo dove si possono trovare soluzioni positive anche per i conti pubblici”.