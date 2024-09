Traditi dall’acquisto di sigarette, è quello che è successo a tre giovani di San Bartolomeo in Galdo denunciati dai Carabinieri.

I fatti risalgono al mese di agosto, quando i carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hanno dato il via alle indagini a seguito della denuncia di un cittadino di San Bartolomeo in Galdo che aveva smarrito la sua carta di credito e si era accorto che, nello stesso giorno, erano stati spesi più di quaranta euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia