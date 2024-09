Migranti: Lollobrigida, ‘nostro governo ha aumentato quote immigrati regolari’**

Siracusa, 21 set. (Adnkronos) – “L’immigrazione illegale porta spesso le persone a lasciare la loro terra non perché vogliono, ma perché spinti dalla fame, da problemi economici. Ecco perché, da una parte bisogna arginare l’immigrazione illegale, valorizzare l’immigrazione legale. Il nostro governo è il governo che ha aumentato le quote di immigrati regolari, cioè che vogliono lavorare e seguire le leggi. E che non entrano contro le leggi che ci siamo date”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine dell’inaugurazione di Divinazione-Expo24 a Siracusa nell’ambito del G7.